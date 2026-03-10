Мурманская область. Арктика (16+)10.03.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 марта 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - просп. Кольский, 31, 33;
9.00 — 13.00 - ул. Сполохи, 4, 4а;
9.30 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 25/1, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
