Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Папанина, 27.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Кольский, 76; ул. Полярные Зори, 43 корп. 1, 45 корп. 1, 46; просп. Героев-североморцев, 51, 53.

От электроснабжения:

9.30 – 17.30 - ул. Челюскинцев, 18/20, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.