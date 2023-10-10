Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 до выполнения работ - ул. Пушкинская, 5, 7;
9.00 – 12.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 9, 11, 13; ул. Заводская, 1; ул. Зелёная (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12; ул. Приморская (р-н. Росляково), 1, 3, 5, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 2, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Школьная (р-н. Росляково), 1, 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 10, 15, 17; ш. Североморское (р-н. Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;
9.30 – 15.30 - ул. Нахимова, 5, 7, 7а, 11;
10.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 91.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 2; просп. Кольский, 112, 114, 114а, 114 корп. 1, 116, 118, 120, 126, 128.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.