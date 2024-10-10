Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 октября.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00-11.30 - ул. Полины Осипенко, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Лесная, 39, 29, 17;

9.00-17.00 - пр. Северный, 8, 8а, 10

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 - до выполнения - ул. Карла Маркса, 23/51.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 2, 35 корп. 2;

10.00-13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13, 14;

10.00-15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 35.

От теплоснабжения:

По информации АО «Мурманская ТЭЦ» завтра, 10 октября, с 13.00 временно будет отключено теплоснабжение 312 жилых домов в Первомайском округе города:

• просп. Кольский, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, , 107, 108/1, 108/2, 108/3, 107, 109, 111, 114/1, 128, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;

• ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 5, 8, 8а, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 12, 14;

• ул. Ломоносова, д. 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 19;

• ул. Чапаева, 10;

• ул. Фурманова, д. 15;

• ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8, 8а;

• ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;

• пр. Лыжный, 6, 10/21;

• ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36;

• ул. Морская, 1, 3, 5, 7, 11;

• пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16;

• ул. Полярный круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

• ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 8, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24;

• ул. Беринга, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28;

• пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31;

• ул. Баумана, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 1, 17;

• пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16.

Причина — повреждение на магистральном трубопроводе Южной котельной.

Также до устранения повреждения без теплоснабжения останутся 42 административных здания и 28 социальных объектов.

Завершение ремонтных работ запланировано до 6 часов 11 октября.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.