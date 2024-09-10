Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Зелёная, 5, 5а, 8, 11, 32, 34, 35, 37, 39, 44, 46, 56 корп. 1;
9.00 — 16.00 - ул. Котовского, 22;
16.00 — 23.00 - ул. Зелёная, 35, 37, 39, 44, 46, 56 корп. 1, 56 корп. 2.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 31, 41, 43;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.