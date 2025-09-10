Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 сентября.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 39, 41, 43;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 15, 17, 19.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Алексея Позднякова, 1, 4, 6, 8, 7, 9, 15;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 14.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Гончарова, 15;
9.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 2, 2а;
9.00 — 17.00 - ул. Привокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 13а, 15;
9.00 — 17.00 - пр. Портовый, 35, 37, 37а, 37/1, 39, 40, 42, 43, 44, 44б, 45, 46, 46/1, 48, 50.
От электроснабжения:
8.00 — 16.00 - ул. Куйбышева, 4,2, 2а3, 4, 6;
8.00 — 16.00 - ул. Серафимовича, 11, 13, 15, 16, 17,18, 19, 20, 22, 23, 25;
8.00 — 16.00 - ул. Академика Павлова, 19, 21, 23;
8.00 — 16.00 - ул. Фурманова, 2, 4, 6, 8;
8.00 — 16.00 - ул. Чапаева, 1, 3, 4, 5, 7;
8.00 — 16.00 - ул. Гоголя 6, 9;
8.00 — 16.00 - ул. Шолохова, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.