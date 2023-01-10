Мурманская область. Арктика (16+)10.01.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 января.
От газоснабжения:
10.00 — 12.00 – просп. Кольский, 72;
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 169, 171, 173; ул. Зелёная, 78.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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