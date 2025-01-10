Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Куйбышева, 3;

9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7,16/2.

От горячего водоснабжения:

10.00 — до выполнения - ул. Магомета Гаджиева, 2/47.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 169, 171, 173;

10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 6, 10, 12, 16;

10.00 — 14.00 - ул. Полярный Круг, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.