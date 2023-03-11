Марина Табейкина: идеальная семья начинается с идеального себя, или Это не про любовьПрокуратура Мурманской области отмечает увеличение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в регионе и снижение раскрываемости преступлений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11, 13 и 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11, 13 и 14 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 81, 83, 85а, 87, 89, 91, 95.

От газоснабжения:

11 марта

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 11, 11а; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13.

От электроснабжения:

0.00 — 6.00 - пр-д Ледокольный, 11, 21; ул. Беринга, 11, 13, 15, 28.

14 марта

9.00 – 12.00 - в связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-441. Отключение электроэнергии коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: водонапорная колонка в районе дома № 45 по ул. Калинина; ул. Калинина, 28, 45; торговый павильон «Елан» (в районе дома №6 по ул. Чумбарова-Лучинского); ул. Чумбарова-Лучинского, 8, 10; проезд Ивана Халатина, 11, 13; гаражно-строительный кооператив «Автогородок» №101; гаражно-строительный кооператив «АГ-120» и атокооператив №159.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: ул. Калинина, 36 и просп. Героев-североморцев, 38, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 2 секции шин РУ-0,4 ТП-447.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: Чумбарова-Лучинского, 6, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-480.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Прибыль меньше, убытки больше: финансовые результаты деятельности организаций Мурманской области за 2022 год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 26 копеек, доллар прибавил почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11, 13 и 14 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика