Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11, 13 и 14 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11, 13 и 14 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 81, 83, 85а, 87, 89, 91, 95.

От газоснабжения:

11 марта

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 11, 11а; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13.

От электроснабжения:

0.00 — 6.00 - пр-д Ледокольный, 11, 21; ул. Беринга, 11, 13, 15, 28.

14 марта

9.00 – 12.00 - в связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-441. Отключение электроэнергии коснётся объектов, расположенных по следующим адресам: водонапорная колонка в районе дома № 45 по ул. Калинина; ул. Калинина, 28, 45; торговый павильон «Елан» (в районе дома №6 по ул. Чумбарова-Лучинского); ул. Чумбарова-Лучинского, 8, 10; проезд Ивана Халатина, 11, 13; гаражно-строительный кооператив «Автогородок» №101; гаражно-строительный кооператив «АГ-120» и атокооператив №159.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: ул. Калинина, 36 и просп. Героев-североморцев, 38, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от 2 секции шин РУ-0,4 ТП-447.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: Чумбарова-Лучинского, 6, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 1 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-447, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-480.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.