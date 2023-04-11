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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 15.30 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Книповича, 49 корп. 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 37, 39; ул. Свердлова, 10 корп. 3;

10.00 — до выполнения - ул. Александрова, 10, 12; ул. Ломоносова, 7 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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