Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 — 15.30 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Книповича, 49 корп. 4.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 37, 39; ул. Свердлова, 10 корп. 3;

10.00 — до выполнения - ул. Александрова, 10, 12; ул. Ломоносова, 7 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.