Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.
От электроснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Миронова, 8;
13.00 — 14.00 - ул. Генерала Фролова, 7, 7а, 9а;
13.00 — 14.00 ул. Полухина, 15, 16а, 16б.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Гаджиева,16, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Ушакова, 8;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Копытова, 41, 43;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 44.
От холодного водоснабжения:
9.00-12.00 - ул. Фрунзе, 29, 29а;
9.00-12.00 - ул. Подстаницкого,10, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.