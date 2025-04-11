Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

От холодного водоснабжения:

11.00 — 23.00 - ул. Саши Ковалёва, 10, 10а, 12, 14, 16, 20, 20а;

11.00 — 23.00 - ул. Маяковского, 1, 3;

11.00 — 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 42, 44.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

8.50 — 14.30 - просп. Кольский, 107, 109;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 25, 27.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Капитана Копытова, 37, 38, 39;

10.00-13.00 - ул. Комсомольская, 3, 3а, 3б;

10.00-13.00 - ул. Самойловой, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.