Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 августа.

Ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;

с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Миронова, 1, 16/32.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - пр-д Ледокольный, 25, пер. Якорный, 8, 10-12;

9.00 – 17.00 - ул. Фестивальная, 12, 21, 25, 30; ул. Подгорная, 54, 56, 58, 62, 64, 72.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 13; ул. Карла Маркса, 25.

От электроснабжения:

12.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1;

10.00 – 13.00 - ул. Ростинская, 3;

9.00 – 16.00 - ул. Шолохова, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.