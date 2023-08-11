Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 августа.
Ремонт котельной:
со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.
Опрессовка теплосети котельной:
с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») – 721 дом;
с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» перед началом отопительного сезона – 34 дома;
с 8 августа до выполнения 14 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» перед началом отопительного сезона – 145 домов;
с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» перед началом отопительного сезона – 21 дом;
с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» перед началом отопительного сезона – 25 домов;
с 8 августа до выполнения 11 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» перед началом отопительного сезона – 8 домов.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Миронова, 1, 16/32.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - пр-д Ледокольный, 25, пер. Якорный, 8, 10-12;
9.00 – 17.00 - ул. Фестивальная, 12, 21, 25, 30; ул. Подгорная, 54, 56, 58, 62, 64, 72.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 13; ул. Карла Маркса, 25.
От электроснабжения:
12.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1;
10.00 – 13.00 - ул. Ростинская, 3;
9.00 – 16.00 - ул. Шолохова, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.