Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Колхозная, 4/6, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 26, 24/1;

9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 9, 3, 5;

9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 31/8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.