Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 15, 22;
9.00 – 17.00 - ул. Привокзальная, 14,16.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 37;
10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 5;
12.00 – 16.00 - пр-д Связи, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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