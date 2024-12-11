Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 декабря.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
10.00—16.00 - ул. Зелёная (район Росляково), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10-12.
От теплоснабжения:
10.00-16.00 - Североморское шоссе, 7, 9; ул. Зелёная (район Росляково), 1.
От горячего водоснабжения:
9.00—18.00 - пр. Михаила Ивченко, 9;
с 09.00 11 декабря по 18.00 13 декабря - ул. Полины Осипенко, 2.
От газоснабжения:
10.00—13.00 - ул. Ломоносова, 1/13, 7/1; ул. Капитана Пономарёва, 9/1, 9/2; просп. Героев-североморцев, 31; ул. Юрия Гагарина, 1; ул. Подстаницкого, 20;
10.00—16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 49/17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.