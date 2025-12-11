Мурманская область. Арктика (16+)11.12.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 декабря.
От теплоснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;
10.00 — 17.00 - просп. Кольский, 161, 163.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 9, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 22, 24, 24б;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 32;
10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 62.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
