Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 февраля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 6, 8;

9.00 — 16.00 - ул. Баумана, 15, 17, 21;

10.00 — 16.00 - просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;

10.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8;

13.00 — 15.00 - ул. Коммуны, 7;

13.00 — 15.00 - просп. Ленина, 51.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 6, 7/2;

10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 17/12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.