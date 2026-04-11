Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 и 13 апреля 2026 года.

11 апреля

От газоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 41;

9.00 — 13.00 - ул. Александрова, 10, 12.

13 апреля

От горячего водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Новое Плато, 1, 3, 5, 73, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б;

9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 11, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.