Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 и 13 октября.
11 октября
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 9, 9а;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 12, 20.
13 октября
От холодного водоснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 32/1, 36/1, 36а, 40д, 40а/1, 40а /2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
