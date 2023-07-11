Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июля.
Ремонт котельной:
с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;
с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;
с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;
с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;
с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.
От горячего водоснабжения:
с 11.40 26 июня до выполнения работ 11 июля - ул. Олега Кошевого, 5;
с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;
с 12.00 2 июля до выполнения работ 11 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;
с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;
11.00 — 17.00 – просп. Ленина, 19, 20 - 21, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 4.
От холодного водоснабжения:
14.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 7.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 2, 4;
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 8;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 11.
От электроснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Николаева, 4;
12.00 — 15.00 - ул. Максима Горького, 8;
14.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.