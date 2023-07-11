Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июля.

Ремонт котельной:

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 11.40 26 июня до выполнения работ 11 июля - ул. Олега Кошевого, 5;

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 11 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

11.00 — 17.00 – просп. Ленина, 19, 20 - 21, 23.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

14.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 7.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 2, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 8;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 11.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Николаева, 4;

12.00 — 15.00 - ул. Максима Горького, 8;

14.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.