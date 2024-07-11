Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июля.

Испытания теплосети:

с 9 июля до выполнения работ 11 июля — испытания теплосети на гидравлические потери котельной «Абрам-Мыс» — 16 домов.

Плановый ремонт котельной:

со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 8;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/16.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 15.00 - пр. Северный, 14, 16;

10.00 — 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

14.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 12;

9.00 — 16.00 - просп. Ленина, 78;

9.14 — 14.00 - ул. Шевченко, 22, 26, 28.

От горячего водоснабжения:

14.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.