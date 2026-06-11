Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июня 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 43;
9.30 — 17.00 - ул. Дзержинского, 6, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.