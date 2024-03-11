Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 марта.
От электроснабжения:
9.00-15.00 - ул. Шабалина,33.
От холодного водоснабжения:
9.00 −16.00 - ул. Капитана Буркова, 27, 29;
9.00 −16.00 - пр. Капитана Тарана, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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