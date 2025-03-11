Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 марта.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 49, 50.

Будет снижено давление холодной воды до 3,0кг/см2

ул. Капитана Орликовой, 53, 54, 55, 56, 57, 57а.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 15.00 - пер. Арктический, 6, 10, 12, 14, 16;

9.00 — 15.00 - ул. Сафонова, 19, 20/2, 21, 22/33, 23а;

9.00 — 17.00 - ул. Домостроительная, 24;

9.00 — 17.00 - ул. Верхне-Ростинское, 66.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 58.

От электроснабжения:

10.30 — 12.30 - ул. Полярные Зори, 3;

12.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 39.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 1/15, 3, 7;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 26;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 58;

10.00 — 13.00 - ул. Успенского, 4;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.