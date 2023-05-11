Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 мая

Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.

Светлана

Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб