Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 11 мая до выполнения работ - ул. Скальная, 10;
9.30 – 15.30 - ул. Калинина, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 10 мая до 17.00 12 мая - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Олега Кошевого, 22, 24; ул. Книповича, 59, 61 корп. 1, 61 корп. 2; ул. Марата, 6.
От электроснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Беринга, 13;
9.00 – 16.00 - ул. Самойловой, 14;
10.00 – 12.00 - пр-д Ледокольный, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.