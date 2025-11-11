Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Сафонова, 37, 39, 43, 45, 47;
9.00 — 17.00 - ул. Нахимова, 30, 32, 34;
9.00 — 17.00 - ул. Ивана Сивко, 3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4;
9.00 — 17.00 - ул. Ростинская, 1, 3, 4, 7, 7а, 8, 9, 9а.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 35;
12.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 31;
9.30 — 16.00 - ул. Скальная, 26, 28.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 41/2, 41/3, 41/4;
10.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 97/60;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 48/1;
10.00 — 15.00 - ул. Воровского, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.