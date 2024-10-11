Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00-17.00 - пр. Ледокольный, 27, 29, 31;
9.00-17.00 - пер. Якорный, 4а, 6, 6а, 14, 16, 18/33.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00–12.00 - ул. Сафонова, 9.
От электроснабжения:
9.30-14.00 - ул. Старостина, 32, 30;
9.30-14.00 - просп. Кольский, 46;
9.30-12.00 - ул. Капитана Орликовой, 25.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Полухина, 9, 9а;
10.00-13.00 - ул. Академика Павлова, 57, 59;
10.00-13.00 - ул. Александрова, 8, 16;
10.00-13.00 - пр. Ивана Халатина, 12;
10.00-15.00 - ул. Свердлова, 8/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.