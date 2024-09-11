Мурманская область. Арктика (16+)11.09.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 сентября.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Новое Плато, 16, 16а, 18;
10.00 - 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 19, 21.
От горячего водоснабжения:
8.30 - 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 17, 18, 19, 20 - 21, 22, 23, 25;
9.00 - 17.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65;
9.00 - 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 11, 13, 16, 17/1, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 36, 38.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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