Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 сентября.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 19, 20, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова - Лучинского, 9, 11, 13.
От холодного водоснабжения:
11.00 — 23.00 - ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Гончарова, 15;
9.00 — до выполнения, просп. Кирова, 20;
9.00 — до выполнения, ул. Полярной Дивизии, 1/16;
9.00 — 17.00 - ул. Володарского, 12, 13, 14, 14а;
9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 14, 16;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 77, 79, 81, 83;
9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 1, 1/1.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 2, 14;
9.00 — 16.00 - ул. Володарского, 1, 2б;
9.00 — 16.00 - ул. Коминтерна, 17;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 11, 21;
10.00 — 13.00 - ул. Карла Либкнехта, 27;
11.30 — 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а;
13.00 — 15.00 - ул. Александрова, 28;
13.00 — 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.