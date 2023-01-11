Мурманская область. Арктика (16+)11.01.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 января.
От горячего водоснабжения:
с 15.50 10 января до выполнения работ 11 января - ул. Халатина, 14;
8.30 — 11.30 - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 6, 10, 12, 16; просп. Героев-североморцев, 65, 67, 71.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
Комментарий к новости:Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
-Скоро в эфире15:40«Граффити Софийского собора Великого Новгорода». Документальный фильм (0+)16:10«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:30«Биосфера. Законы жизни». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рейтинг округов Мурманска по числу новых рабочих мест – где найти работу проще всего. Обзор по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля пошёл вниз-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»