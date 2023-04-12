Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 апреля.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 15.00 - пер. Терский, 3; ул. Карла Либкнехта, 27; ул. Октябрьская, 26.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 36, 38, 42/20; ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 32, 33; ул. Гагарина, 49.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.