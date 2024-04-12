Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 апреля.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 4/1;
9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40;
9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 27, 29;
9.00 — 17.00 - пер. Терский, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 5, 8, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37;
10.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 27;
10.00 — 15.00 - ул. Привокзальная, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Академика Павлова, 31, 33;
9.00 — 20.00 - ул. Успенского, 11;
9.00 — 20.00 - ул. Садовая, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.