Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 августа.

Гидравлические испытания:

с 6 августа до выполнения работ 12 августа - гидравлические испытания котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома;

12 августа – гидравлические испытания котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

Плановый ремонт котельной:

с 1 августа до выполнения работ 14 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной по ул. «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов.

Опрессовка теплосети:

с 12 августа до выполнения работ 15 августа – опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельной «Роста» - 114 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - просп. Ленина, 67.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.