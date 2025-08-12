Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

0.00 — до выполнения - ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

0.00 — до выполнения - ул. Челюскинцев, 4, 4/1, 14;

0.00 — до выполнения - ул. Володарского, 1, 5/12, 2а, 2б;

0.00 — до выполнения - ул. Коминтерна, 17;

0.00 — до выполнения - ул. Октябрьская, 29;

0.00 — до выполнения - ул. Капитана Буркова, 10;

0.00 — до выполнения - ул. Капитана Егорова, 17, 19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 140/5, 140/4, 140/3, 140/2, 138/1, 138/2, 138а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.