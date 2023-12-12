Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 декабря.
От горячего водоснабжения:
9.00 – до выполнения - ул. Капитана Буркова, 19/2.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 1/13;
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2;
10.00 – 13.00 - просп. Кирова, 24, 24б;
10.00 – 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 1, 19;
10.00 – 13.00 - просп. Героев-североморцев, 27, 76 корп. 1.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Гвардейская, 9а;
12.00 – 16.00 - ул. Алексея Генералова, 3/20;
11.00 – 14.00 - ул. Полярной Дивизии, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.