Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская Комментарий к новости: Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме

Д.О. Вернер Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"... Комментарий к новости: «Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова