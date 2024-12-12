Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 декабря.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 16, 10;
с 9.00 до выполнения - ул. Карла Маркса, 25.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - пр. Профессора Жуковского, 14, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 22; ул. Алексея Хлобыстова, 32; ул. Ушакова, 16/20;
10.00 — 16.00 - ул. Куйбышева, 1а.
От электроснабжения:
9.30 — 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 52, 50;
10.00 — 15.00 - ул. Крупской, 30;
14.00 — 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.