Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 декабря.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;

9.00 — 15.00 - ул. Жуковского, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 53, 53а, 54, 56;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 31;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 1;

10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 20;

10.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5к2.

От электроснабжения:

8.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15;

8.00 — 13.00 - просп. Ленина, 82а, 84, 86;

8.00 — 13.00 - ул. Ленинградская, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
