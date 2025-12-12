Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 декабря.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;
9.00 — 15.00 - ул. Жуковского, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 53, 53а, 54, 56;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 31;
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 1;
10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 20;
10.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5к2.
От электроснабжения:
8.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15;
8.00 — 13.00 - просп. Ленина, 82а, 84, 86;
8.00 — 13.00 - ул. Ленинградская, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.