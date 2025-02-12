Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 февраля.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 6;
10.00 — 15.00 - ул. Зои Космодемьянской, 33;
9.00 — 16.00 - ул. Подгорная, 37, 52, 64;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 43.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 8/6, 6/1, 6/3;
10.00 — 15.00 - ул. Привокзальная, 2;
10.00 — 15.00 - ул. Коммуны, 16/14.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Привокзальная, 22, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.