Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 февраля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Зелёная, 5, 8, 11, 32, 34, 35, 42, 44, 46, 56 корп. 1, 56 корп. 2;

9.00 — 12.00 - ул. Марата, 5;

9.00 — 12.00 - ул. Котовского, 22.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 27, 29, 31;

10.00 — 15.00 - ул. Папанина, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.