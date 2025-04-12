Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 и 14 апреля.

12 апреля

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Капитана Копытова, 40, 42;

10.00 - 13.00 - ул. Академика Книповича, 40;

10.00 - 13.00 - ул. Александрова, 18, 20.

14 апреля

От холодного водоснабжения:

9.00 - 17.00 - пер. Терский, 15/15.

От теплоснабжения:

8.50 - 12.00 - ул. Первомайская, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.