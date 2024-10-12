Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 и 14 октября.
12 октября
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55;
10.00-13.00 - ул. Октябрьская, 22, 28, 32, 34;
10.00-13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 4.
14 октября
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00–12.00 - ул. Сафонова, 9.
От электроснабжения:
9.00–17.00 - ул. Успенского, 6;
9.00–17.00 - ул. Мурманская, 56, 58;
9.00–17.00 - ул. Маяковского, 27;
9.00–17.00 - ул. Садовая, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.