Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 июля.

Ремонт котельной:

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;

с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;

с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 12.00 2 июля до выполнения работ 18 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;

с 9.00 11 июля до выполнения работ - ул. Старостина, 99;

с 9.30 11 июля до выполнения работ - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6;

12.00 — 15.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 1.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 11;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 7;

10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 6.

От электроснабжения:

10.00 — 17.00 - ул. Успенского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.