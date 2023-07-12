Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 июля.
Ремонт котельной:
с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома;
с 10 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (АО «МЭС») — 26 домов;
с 11 июля до выполнения 24 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;
с 12 июля до выполнения 25 июля — плановый ремонт котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;
с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома.
От горячего водоснабжения:
с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22;
с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;
с 12.00 2 июля до выполнения работ 18 июля - ул. Челюскинцев, 31, 35, 37;
с 9.00 11 июля до выполнения работ - ул. Старостина, 99;
с 9.30 11 июля до выполнения работ - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6;
12.00 — 15.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Хлобыстова, 14 корп. 1.
От газоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 11;
10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 7;
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 6.
От электроснабжения:
10.00 — 17.00 - ул. Успенского, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.