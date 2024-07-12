Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 июля.
Плановый ремонт котельной:
со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;
с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;
с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.
Испытания на тепловые потери:
с 10 июля до выполнения работ 12 июля — испытания на тепловые потери котельной «Восточная» — 721 дом.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 5;
10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 1;
10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 10;
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 145.
От холодного водоснабжения:
12.00 — 15.00 - просп. Кольский, 194, 196.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шолохова, 1, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 3, 24, 24а, 26, 20, 22, 14, 14а, 12а, 16а, 10, 6, 6а, 2, 2а, 2б, 23;
9.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 38, 42, 44;
9.00 — 16.00 - пер. Водопроводный, 3, 7/1, 7/2, 9;
9.00 — 16.00 - ул. Загородная, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.