Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 — ул. Свердлова 10/1, 10/4, 12/1, 12/4, 14/1,14/2, 16/9;

9.00 — 17.00 — ул. Юрия Смирнова, 16, 20, 22;

9.00 — 17.00 — ул. Прибрежная, 1, 6, 23, 25;

9.00 — 17.00 — ул. Гарнизонная, 1, 20, 22;

9.00 — 18.00 — ул. Связи, 22, 24, 26, 28.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 60, 68, 70, 76/1;

9.00 — 17.00 — ул. Алексея Хлобыстова, 20/1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 — ул. Гвардейская, 1/15, 3, 7;

10.00 — 13.00 — ул. Александрова, 26;

10.00 — 13.00 — просп. Героев-североморцев, 56, 58;

10.00 — 13.00 — ул. Успенского, 4;

10.00 — 15.00 — просп. Кольский, 60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.