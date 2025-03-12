Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 28, 29, 30, 31, 32, 34;

9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 45, 47;

9.00 — 17.00 - ул. Крупской, 1;

9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 25, 25/5, 27, 28, 30, 30а, 31а, 38;

9.00 — 17.00 - ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а;

9.00 — 17.00 - ул. Алексея Генералова, 15, 7/26.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16;

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 19, 21;

9.00 — 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 14, 15, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 41.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.