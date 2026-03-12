Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 марта 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Свердлова, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4;
9.00 — 23.00 - ул. Домостроительная, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/19, 5, 7.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 13;
9.00 — 16.00 - пр. Ивана Халатина, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
9.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 81, 83/1;
9.00 — 15.00 - пр. Михаила Ивченко, 3.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - просп. Кирова, 60, 62, 62а, 51а, 53, 53а;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Гвардейская, 21, 22, 23, 24;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Академика Павлова, 2, 3, 5, 7, 9, 9а.
От горячего водоснабжения:
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18, 20, 22;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Академика Павлова, 14, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 42/20, 47, 49, 51, 57, 59;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 6/71, 7а, 8/80, 9а, 10, 11, 11б, 13, 13а, 14, 15/55, 16, 17, 22, 24, 24а, 25/1, 26;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - пр. Дальний, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 16;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Радищева, 35/8, 38/27, 39, 41, 42/10, 43, 44/9, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 57, 58, 59, 61, 62/1, 63, 65/4, 67/3, 68, 70, 74/5, 76, 78;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Куйбышева, 2, 2а, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - пр. Рылеева, 4, 5;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Академика Книповича, 42, 44;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Трудовых Резервов, 9, 11, 11а, 13;
11.00 12 марта — 6.00 13 марта - ул. Полярные Зори, 41/4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Гвардейская, 9, 9а, 11;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 26, 28;
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16;
10.00 — 15.00 - ул. Папанина, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.