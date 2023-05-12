Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 9.30 11 мая до выполнения работ 12 мая - ул. Калинина, 46;
9.00 — 15.00 - ул. Гагарина, 27, 29, 31; ул. Миронова, 3, 4, 6, 8, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 10 мая до 17.00 12 мая - ул. Полярные Зори, 41 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23.
От газоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Бондарная, 28; ул. Капитана Копытова, 24;
10.00 — 13.00 - ул. Халатина, 4, 23, 25; ул. Адмирала Лобова, 33 корп. 2; ул. Сивко, 9; ул. Нахимова, 19.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.