Мурманская область. Арктика (16+)10.05.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 мая.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 15/2;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 4/2;
11.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 21;
11.00 — 14.00 - ул. Юрия Гагарина, 8;
12.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7;
12.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - Шевченко, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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