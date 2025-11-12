Мурманская область. Арктика (16+)12.11.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 5 корп. 1.
От холодного/горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — до выполнения, ул. Профессора Сомова, 5.
От теплоснабжения:
9.00 — 12.00 - пр. Ивана Халатина, 11, 11а, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 70, 76;
10.00 — 15.00 - ул. Володарского, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
